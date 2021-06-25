В США объявили приговор полицейскому, который убил Джорджа Флойда

Бывшего полицейского Дерека Шовена, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда приговорили к 22,5 годам тюрьмы. Хотя прокуратура просила дать ему 30 лет тюрьмы.
Шовина признали виновным в убийстве второй и третьей степени и непреднамеренном убийстве второй степени, пишет The Washington Post.
На слушаниях правоохранитель выразил «соболезнования» семье Джорджа Флойда.
Защита Шовена утверждает, что убийство Флойда было ошибкой, произошедшей из-за навыков, которым обвиняемого обучили в полиции.
По мнению экспертов, если при отбывании срока 45-летний Шовин проявит себя образцово, он может быть досрочно освобожден после отбытия двух третей срока, то есть около 15 лет.
- В конце марта в США начался суд над главным подозреваемым в убийстве Джорджа Флойда, чья гибель привела к массовым протестам 25 мая 2020 года после появления видео, на котором полицейский душил коленом безоружного афроамериканца, пока тот не умер.
- 11 марта подозреваемому в убийстве Джорджа Флойда полицейскому Дереку Шовену выдвинули новые обвинения. Кроме обвинения в убийстве второй степени, теперь его также обвиняют в убийстве третьей степени. Эксперты говорят, что новое обвинение легче доказать в суде, но оно влечет за собой меньшее наказание.
- Власти Миннеаполиса выплатили $27 миллионов семье Джорджа Флойда для урегулирования гражданского иска по его убийству.