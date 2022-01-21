У Кривому Розі зафіксували землетрус магнітудою 3,3

Головний центр спеціального контролю зафіксував землетрус у районі міста Кривий Ріг (Дніпропетровська область) магнітудою 3,3. За класифікацією він відноситься до відчутних.

Землетрус зареєстрували сьогодні вранці о 06:17 за київським часом. Його епіцентр був на глибині 5 км між селом Веселий Кут і Покровським районом міста. Люди в будівлях і на вулиці могли відчувати поштовхи і спостерігати коливання легких предметів.

У центрі нагадали, що найбільш потужні землетруси у Дніпропетровській області фіксували 29 липня 2017 року (4,1) і 23 червня 2013 року (4,5).