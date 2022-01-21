В Кривом Роге зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3

Главный центр специального контроля зафиксировал землетрясение в районе города Кривой Рог (Днепропетровская область) магнитудой 3,3. По классификации оно относится к ощутимым.

Землетрясение зарегистрировали сегодня утром в 06:17 по киевскому времени. Его эпицентр находился на глубине 5 км между селом Веселый Кут и Покровским районом города. Люди в зданиях и на улице могли чувствовать толчки и наблюдать колебания легких предметов.

В центре напомнили, что наиболее мощные землетрясения в Днепропетровской области фиксировали 29 июля 2017 года (4,1) и 23 июня 2013 (4,5).