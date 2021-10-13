В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Сила подземных толчков составила 2 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в Богородчанском районе, на глубине 5 км. По классификации землетрясение относится к неосязаемым.

«По расчетам интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей», — сообщили в центре. Там добавили, что 13 июля в этом же районе фиксировали землетрясение с магнитудой в 2,3 балла.