На Закарпатье произошло землетрясение — люди не пострадали

В Закарпатской области в селе Брестов Мукачевского района зафиксировали подземный толчок магнитудой 2,5.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что обращений от граждан к спасателям не поступало, а толчок не причинил людям материального ущерба или негативных последствий.

Подземные толчки низкой магнитуды — довольно обычное явление для этой местности. Последний раз там фиксировали подобное 9 июня — тогда в селе Пасечная Надворнянского района произошел толчок магнитудой 2,6.