На Закарпатье произошло землетрясение — люди не пострадали

В Закарпатской области в селе Брестов Мукачевского района зафиксировали подземный толчок магнитудой 2,5.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Отмечается, что обращений от граждан к спасателям не поступало, а толчок не причинил людям материального ущерба или негативных последствий.
Подземные толчки низкой магнитуды — довольно обычное явление для этой местности. Последний раз там фиксировали подобное 9 июня — тогда в селе Пасечная Надворнянского района произошел толчок магнитудой 2,6.
- А вот на островах такие толчки крайне разрушительны. 14 августа у побережья Гаити зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2, что превысило показатели, зафиксированные во время землетрясений 2010 и 2018 годов, когда погибли около 300 тысяч человек. На этот раз число погибших в результате землетрясения на Гаити достигло двух тысяч.