На Закарпатті стався землетрус — люди не постраждали

У Закарпатській області в селі Брестів Мукачівського району зафіксували підземний поштовх магнітудою 2,5.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Зазначається, що звернень від громадян до рятувальників не надходило, а поштовх не завдав людям матеріальних збитків чи негативних наслідків.
Підземні поштовхи низької магнітуди — доволі звичне явище для цієї місцевості. Востаннє там фіксували подібне 9 червня — тоді в селі Пасічна Надвірнянського району стався поштовх магнітудою 2,6.
- А от на островах такі поштовхи вкрай руйнівні. 14 серпня біля узбережжя Гаїті зафіксували землетрус магнітудою 7,2, яка перевищила показники, зафіксовані під час землетрусів 2010 і 2018 років, коли загинули близько 300 тисяч людей. Цього разу кількість загиблих унаслідок землетрусу на Гаїті сягнула двох тисяч.