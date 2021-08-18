На Гаити после землетрясения обрушились ливни и наводнения. Спасатели приостанавливали поиски жертв катастрофы

Количество погибших в результате землетрясения на Гаити достигло 1 941 жертвы. Поисково-спасательные работы возобновились после того, как тропическая буря «Грейс» принесла в страну проливные дожди и наводнения.

Удар стихии пришелся именно на юго-западную часть страны, которая больше всего пострадала от землетрясения, сообщает Reuters.

По данным спасателей, в результате землетрясения магнитудой 7,2 по шкале Рихтера пострадали по меньшей мере 9 915 человек. Многие гаитяне до сих пор считаются пропавшими без вести или находятся под завалами домов.

Наибольшее количество жертв, как говорится в последнем отчете Управления гражданской защиты Гаити, зафиксировано на юге страны — 1 597 человек

В департаменте Гранд-Анс от землетрясения погибло 205 человек, в департаменте Нипп — 137 человек, в Северо-Западном департаменте — еще двое жертв.