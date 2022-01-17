В Румынии произошло землетрясение, которое ощущалось в Одесской области

В Румынии произошло землетрясение, эхо которого докатилось до Одесской области.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля Государственного космического агентства.
Землетрясение произошло в районе гор Вранча, в 125 км от границы с Украиной, на глубине 138 км. Отмечается, что подземные толчки ощущались в отдельных населенных пунктах юго-западной части Одесской области, однако не представляли угрозы для населения.
- В октябре в Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение с магнитудой в 2 балла по шкале Рихтера.
- 23 сентября в Тернопольской области произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла.