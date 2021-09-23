Уранці 23 вересня близько 06:17—06:20 у Тернопільській області стався землетрус магнітудою 4,3.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Найбільше землетрус відчувався на півдні області та в обласному центрі. Епіцентр поштовху зафіксували неподалік Чорткова на глибині 6 кілометрів.

За класифікацією землетрус відноситься до помірних, тобто люди всередині приміщень дещо відчувають його. Предмети, які висять, сильно коливаються, а картини зрушують з місця. Відчутні коливання подібні до наслідків від падіння тяжких предметів.

«Магнітуда 4,3 не несе значної шкоди. Люди, які перебувають близько до епіцентру, відчувають тільки легку вібрацію», — зазначають фахівці.

Звернень від громадян до рятувальників не надходило, а поштовх не завдав людям матеріальних збитків чи негативних наслідків.

На території Тернопільської області раніше вже реєстрували підземні поштовхи — 23 квітня 2020 року та 28 травня 2019 року з магнітудою 2.