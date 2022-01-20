У Миколаївській області на полігоні військовий закрив собою побратима від вибуху гранати і вижив

У Миколаївській області на полігоні військовий закрив собою побратима від вибуху гранати. Він отримав осколкові поранення та травми, але вижив.

Про це пише Командування Сил логістики ЗСУ у своєму Facebook.

«Під час проведення занять із вогневої підготовки, а саме — метання бойових гранат, старшого лейтенанта Федосенка призначили керівником на навчальному місці. Побачивши, що військовослужбовець кинув гранату, яка скотилася на бруствер, керівник зреагував миттєво — оцінивши обстановку, не вагаючись, відштовхнув від місця вибуху гранати сержанта Романа Шубіна та закрив його собою, таким чином врятував життя підлеглому», — йдеться у повідомленні.

Старшого лейтенанта оперативно госпіталізували та надали всю необхідну медичну допомогу. На нього чекає недовга реабілітація, хоча сам військовий запевняє, що почувається добре та готовий повернутися на службу.

У Командуванні Сил логістики ЗСУ зазначили, що клопотатимуть перед головнокомандувачем про заохочення Федосенка.