В Николаевской области на полигоне военный закрыл собой сослуживца от взрыва гранаты и выжил

В Николаевской области на полигоне военный закрыл собой сослуживца от взрыва гранаты. Он получил осколочные ранения и травмы, но выжил.

Об этом пишет Командование Сил логистики ВСУ в своем Facebook.

«Во время проведения занятий по огневой подготовке, а именно метания боевых гранат, старшего лейтенанта Федосенко назначили руководителем на учебном месте. Увидев, что военнослужащий бросил гранату, которая скатилась на бруствер, руководитель среагировал мгновенно — оценив обстановку, не колеблясь, оттолкнул от места взрыва гранаты сержанта Романа Шубина и закрыл его собой, таким образом спас жизнь подчиненному», — говорится в сообщении.

Старшего лейтенанта оперативно госпитализировали и предоставили всю необходимую медицинскую помощь. Его ждет недолгая реабилитация, хотя сам военный уверяет, что чувствует себя хорошо и готов вернуться на службу.

В Командовании Сил логистики ВСУ отметили, что будут ходатайствовать перед главнокомандующим ВСУ о поощрении Федосенко.