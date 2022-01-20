ЦРУ не знайшло доказів причетності іноземних держав до появи «гаванського синдрому»

Центральне розвідувальне управління США у проміжному звіті дійшло висновку, що «гаванський синдром», на який скаржилися деякі співробітники американських посольств і дипустанов, не повʼязаний з «атакою» з боку інших країн.

Про це пише CNN.

У 2016 році десятки дипломатів США, які працювали на Кубі, почали скаржитися на специфічні симптоми — головний біль, запаморочення, погіршення зору тощо. Симптоми зʼявилися після того, як вони почули дивний звук. Незабаром це отримало назву «гаванський синдром».

Зараз слідчі виявили, що більшість зареєстрованих випадків можуть бути повʼязані з відомими причинами. «У більшості випадків ці симптоми були повʼязані з медичними переумовами або факторами навколишнього середовища і технічними факторами, включно з раніше не діагностованими захворюваннями», — повідомив телеканалу чиновник ЦРУ.