WSJ: Американські дипломати в Женеві та Парижі постраждали від загадкового «гаванського синдрому»

Кілька співробітників американських дипломатичних місій у Женеві та Парижі постраждали від загадкових неврологічних симптомів, характерних для так званого гаванського синдрому.

Про це з посиланням на джерела пише The Wall Street Journal.

Про можливі атаки на американських дипломатів за допомогою невідомої зброї мікрохвильового випромінювання внутрішні канали уряду повідомляли ще влітку 2021 року.

У швейцарській Женеві від «гаванського синдрому» постраждали щонайменше троє дипломатів, одного з яких довелося евакуювати на лікування у США. У Парижі від синдрому постраждав один дипломат. Адміністрація Джо Байдена назвала ці випадки «аномальним інцидентом зі здоровʼям».

WSJ зазначає, що загалом від «гаванського синдрому» постраждали приблизно 200 дипломатів і розвідників США, коли вони перебували у Південній Америці, Китаї та Європі.