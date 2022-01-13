WSJ: Американские дипломаты в Женеве и Париже пострадали от загадочного «гаванского синдрома»

Несколько сотрудников американских дипломатических миссий в Женеве и Париже пострадали от загадочных неврологических симптомов, характерных для так называемого «гаванского синдрома».
Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal.
О возможных нападениях на американских дипломатов с помощью неизвестного оружия микроволнового излучения сообщалось по внутренним каналам правительства еще летом 2021 года.
В швейцарской Женеве от «гаванского синдрома» пострадали минимум трое дипломатов, одного из которых пришлось эвакуировать на лечение в США. В Париже от синдрома пострадал один дипломат. Администрация Джо Байдена назвала эти случаи «аномальным инцидентом со здоровьем».
WSJ отмечает, что в целом от «гаванского синдрома» пострадали около 200 дипломатов и разведчиков США, когда они находились в Южной Америке, Китае и Европе.
- В 2016 году десятки дипломатов США, которые работали на Кубе, начали жаловаться на специфические симптомы — головную боль, головокружение, ухудшение зрения и тому подобное. Симптомы возникли после того, как они услышали странный звук. Вскоре это получило название «гаванский синдром». Американские спецслужбы проверяют причастность Главного разведывательного управления России к атакам с помощью направленного микроволнового излучения.
- В октябре президент США Джо Байден ввел государственную помощь для пострадавших от «гаванского синдрома».