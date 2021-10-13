Сотрудники посольства США в Колумбии пожаловались на «гаванский синдром»

Американские чиновники расследуют возможные случаи «гаванского синдрома» у сотрудников посольства в Колумбии.
Об этом пишет BBC.
Согласно электронным письмам, присланным послом США в Колумбии Филипом Голдбергом, среди сотрудников зафиксировали ряд «непонятных инцидентов со здоровьем» или UHI — термин, который правительство США использует для «гаванского синдрома».
Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что страна расследует эти сообщения. Он добавил, что расследование возглавляют представители США. Пострадавшие от «гаванского синдрома» жалуются интенсивный и болезненный шум в ушах, головокружение и повышенную утомляемость.
Государственный департамент США отказался подтверждать, или опровергать эту информацию, добавив, что Штаты «тщательно расследуют сообщения об UHI, откуда бы они ни поступали и активно работают над выявлением причин этих инцидентов».
- В 2016 году десятки дипломатов США, которые работали на Кубе, начали жаловаться на специфические симптомы — головная боль, головокружение, ухудшение зрения и тому подобное. Симптомы возникли после того, как они услышали странный звук. Впоследствии это получило название «гаванский синдром».
- В начале 2019 года о случаях необычных медицинских симптомов у дипломатов в Гаване заявила Канада. У всех пострадавших был звон в ушах, потеря памяти и головокружение. Впоследствии пострадавшие дипломаты выдвинули иск на $28 млн.
- В июле 2021 года США начали расследовать возможную атаку России на 24 американских дипломатов в Вене. У них тоже был «гаванский синдром». Американские спецслужбы проверяют причастность Главного разведывательного управления России к атакам с помощью направленного микроволнового излучения.