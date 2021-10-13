Співробітники посольства США у Колумбії поскаржилися на «гаванський синдром»

Американські чиновники розслідують можливі випадки «гаванського синдрому» у співробітників посольства в Колумбії.

Про це пише BBC.

Згідно з електронними листами, надісланими послом США в Колумбії Філіпом Голдбергом, серед працівників зафіксували низку «незрозумілих інцидентів зі здоровʼям» або UHI — термін, який уряд США використовував для «гаванського синдрому».

Президент Колумбії Іван Дуке заявив, що країна розслідує ці повідомлення. Він додав, що розслідування очолюють представники США. Постраждалі від «гаванського синдрому» скаржаться інтенсивний і болючий шум у вухах, запаморочення й підвищену втомлюваність.