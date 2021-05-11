«Гаванский синдром»: США подозревают ГРУ России в атаках микроволновым излучением

Американские спецслужбы расширяют расследование случаев применения направленного микроволнового излучения против чиновников и агентов США по всему миру. Изучается причастность к атакам Главного разведывательного управления России.

Об этом пишет Politico.

Речь идет о так называемом гаванском синдроме — головная боль, тошнота, потеря памяти и нарушение нервной системы из-за направленного излучения. Все пострадавшие говорили о громком звуке перед наступлением болезни.

У США пока нет неопровержимых доказательств причастности ГРУ из-за отсутствия некоторой информации, но источники издания отмечают, что эксперты сконцентрировали внимание именно на ГРУ.

Среди подозреваемых также назвали Китай и Израиль. Они тоже владеют технологией направленной энергии, но не проводят операции в тех регионах, где фиксировали инциденты с агентами и чиновниками США.

«Агенты ГРУ — единственные, кто может атаковать наших людей таким способом на нашей территории. Это выглядит, пахнет и ощущается как ГРУ», — сказал бывший сотрудник американского Агентства нацбезопасности.