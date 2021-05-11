«Гаванский синдром»: США подозревают ГРУ России в атаках микроволновым излучением

Американские спецслужбы расширяют расследование случаев применения направленного микроволнового излучения против чиновников и агентов США по всему миру. Изучается причастность к атакам Главного разведывательного управления России.
Об этом пишет Politico.
Речь идет о так называемом гаванском синдроме — головная боль, тошнота, потеря памяти и нарушение нервной системы из-за направленного излучения. Все пострадавшие говорили о громком звуке перед наступлением болезни.
У США пока нет неопровержимых доказательств причастности ГРУ из-за отсутствия некоторой информации, но источники издания отмечают, что эксперты сконцентрировали внимание именно на ГРУ.
Среди подозреваемых также назвали Китай и Израиль. Они тоже владеют технологией направленной энергии, но не проводят операции в тех регионах, где фиксировали инциденты с агентами и чиновниками США.
«Агенты ГРУ — единственные, кто может атаковать наших людей таким способом на нашей территории. Это выглядит, пахнет и ощущается как ГРУ», — сказал бывший сотрудник американского Агентства нацбезопасности.
- В 2016 году посольские работники США на Кубе обратились к врачам из-за необычных симптомов, похожих на последствия сотрясения мозга. Все перед наступлением болезни слышали громкий звук, сопровождавшийся болью в ушах, ощущением вибрации в мозге, головокружением, которые позже привели к проблемам со зрением и умственной деятельностью. О схожих проблемах заявили в 2017 году сотрудники консульства США в китайском Гуанчжоу.
- В начале 2019 года о случаях необычных медицинских симптомов у дипломатов в Гаване заявила Канада. У всех пострадавших был звон в ушах, потеря памяти и головокружение. Позже пострадавшие дипломаты выдвинули иск на $28 миллионов.
- Канадские ученые предположили, что «гаванский синдром» может быть связан с отравлением средством против насекомых. Ученые проверяют все версии — от массовой истерии до пестицидов и тайного оружия.