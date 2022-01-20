ЦРУ не нашло доказательств причастности иностранных государств к появлению «гаванского синдрома»

Центральное разведывательное управление США в промежуточном отчете пришло к выводу, что «гаванский синдром» у некоторых сотрудников американских посольств и дипучреждений не связан с «атакой» со стороны других стран.

Об этом пишет CNN.

В 2016 году десятки дипломатов США, работавших на Кубе, начали жаловаться на специфические симптомы — головную боль, головокружение, ухудшение зрения и тому подобное. Симптомы возникли после того, как они услышали странный звук. Вскоре это получило название «гаванский синдром».

Сейчас следователи установили, что большинство зарегистрированных случаев могут быть связаны с известными причинами. «В большинстве случаев эти симптомы были связаны с медицинскими причинами или факторами окружающей среды и техническими факторами, включая ранее не диагностированные заболевания», — сообщил телеканалу чиновник ЦРУ.