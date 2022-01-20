У Римі не змогли з першої спроби продати віллу з єдиною у світі фрескою Караваджо на стелі — і зробили знижку

У Римі до аукціону, на якому виставили віллу «Аврора», в якій знаходиться єдина у світі стельова фреска італійського художника Караваджо, не змогли залучити жодого покупця.

Про це повідомляє CNN.

У звʼязку з цим чинна власниця вілли «Аврора» принцеса Ріта Бонкомпані Людовізі 7 квітня знову спробує її продати, але вже зі 20% знижкою — за умови стартової ставки у €282 мільйони (попередня стартова ціна за віллу була €471 мільйон). Одна з умов для тих, хто придбає нерухомість, — це витратити €11 мільйонів на реставрацію.

«Почувши новину, що на аукціон ніхто не зʼявився, принцеса Ріта спершу засмутилася, але потім заспокоїлася. Все ж таки це аукціон, який привернув увагу всього світу, і вартість нерухомості залишається неймовірно високою», — зазначив її адвокат Беніаміно Міліоті.