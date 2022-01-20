В Риме не смогли с первой попытки продать виллу с единственной в мире фреской Караваджо на потолке — и сделали скидку

В Риме к аукциону, на котором была выставлена вилла «Аврора», в которой находится единственная в мире потолочная фреска итальянского художника Караваджо, не смогли привлечь ни одного покупателя.

Об этом сообщает CNN.

В связи с этим действующая владелица виллы «Аврора» принцесса Рита Бонкомпани Людовизи 7 апреля снова попытается ее продать, но уже с 20% скидкой — при стартовой ставке в €282 миллиона (предыдущая стартовая цена за виллу была €471 миллион). Одно из условий для тех, кто приобретет недвижимость, это потратить €11 миллионов на реставрацию.

«Услышав новость, что на аукцион никто не явился, принцесса Рита сперва расстроилась, но потом успокоилась. Все же это аукцион, который привлек внимание всего мира, и стоимость недвижимости остается невероятно высокой», — отметил ее адвокат Бениамино Милиоти.