В Риме продают виллу с единственной в мире потолочной фреской Караваджо

В Риме на аукцион выставили виллу «Аврора», в которой находится единственная в мире потолочная фреска итальянского художника Караваджо. Торги пройдут в январе 2022 года, стартовая цена за виллу €471 миллион.

Об этом сообщает CNN.

Вилла «Аврора» расположена в двух шагах от Виа Венето — это одна из самых известных улиц в Риме. У виллы шесть этажей, она окружена садом и занимает территорию 2 800 квадратных метров. В здании находится множество произведений искусства. Так, например, на потолке небольшой комнаты площадью 2,75 квадратных метра находится фреска Микеланджело Меризи да Караваджо, на ней изображены три бога — Юпитер, Нептун и Плутон, которые собираются вокруг полупрозрачного шара. Фреску заказал кардинал Франческо Мария Дель Монте в 1597 году. Профессор истории современного искусства в Римском университете Ла Сапиенца Алессандро Дзуккари на суде заявил, что это единственная фреска Караваджо, и оценил ее в €310 миллионов.