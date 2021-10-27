У Римі продають віллу з єдиною у світі фрескою Караваджо на стелі

У Римі на аукціон виставили віллу «Аврора», в якій знаходиться єдина у світі стельова фреска італійського художника Караваджо. Торги відбудуться у січні 2022 року, стартова ціна за віллу €471 мільйон.

Про це повідомляє CNN.

Вілла «Аврора» розташована за два кроки від Віа Венето — це одна з найвідоміших вулиць у Римі. Вілла має шість поверхів, оточена садом і займає територію 2 800 квадратних метрів. У будинку знаходиться безліч творів мистецтва. Так, наприклад, на стелі невеликої кімнати площею 2,75 квадратних метра є фреска Мікеланджело Мерізі да Караваджо, на ній зображені троє богів — Юпітер, Нептун та Плутон, які збираються довкола напівпрозорої кулі. Фреску замовив кардинал Франческо Марія Дель Монте у 1597 році. Професор історії сучасного мистецтва у Римському університеті Ла Сапієнца Алессандро Дзуккарі на суді заявив, що це єдина фреска Караваджо, і оцінив її у €310 мільйонів.