Держаудитслужба під час перевірки використання коштів фонду боротьби з коронавірусом виявила порушення на 30 млрд гривень

Державна аудиторська служба оприлюднила результати перевірки використання коштів із Фонду боротьби з коронавірусом за 2020—2021 рік. Під час аудиту виявили порушення на 30 млрд гривень.

Про це йдеться у звіті Держаудитслужби.

Загалом із фонду, згідно з постановами Кабміну, виділили 78,4 мільярда гривень, протягом 2020–2021 років використали 67,9 мільярда гривень (86,6% від загального обсягу виділених коштів).

Держаудитслужба перевірила використання приблизно 60 мільярдів гривень та знайшла порушень і проблемних питань на 30,1 мільярда, з них усунули на 155,6 мільйона гривень.

Як зазначається, найбільше порушень виявили саме під час аудиту фонду державних програм і моніторингу закупівель.

Зокрема, найбільше порушень виявили в Держагентства автомобільних доріг України (Укравтодор) — на 12,6 млрд гривень, повернути змогли 5,9 млн гривень.

На другому місці за порушеннями виявилося Мінсоцполітики — 7,6 млрд гривень, усунути проблеми не вдалося. У Мінекономіки виявили порушень на 5 млрд гривень, 2 млн гривень вдалося повернути.

Міністерство охорони здоров’я опинилося на четвертому місці за кількістю неефективно використаних коштів держбюджету — 4,2 млрд гривень, з них 32 млн гривень повернули.

Міністерство розвитку громад та територій неефективно витратило 506,3 мільйона гривень, порушення на 66 мільйонів гривень вдалося усунути; Мінкультури — 141 мільйон та 25,3 мільйона гривень відповідно.

Неефективні витрати Міністерства внутрішніх справ зросли від червня 2021 року, коли Держаудитслужба нарахувала 26,5 мільйона гривень, до 41,5 мільйона, з них 12,8 мільйона гривень вдалося повернути.

У Мінспорту виявили порушень на 33,4 млн гривень (11,6 млн гривень повернули), у Фонду держмайна — на 10 мільйонів, проте усунути проблеми не вдалося, як і в Мін’юсті, де неефективно витратили 1,4 млн гривень.

Жодного порушення не виявили в Міністерстві освіти та науки України, а під час перевірки медичних закладів, які належать до сфери управління Державного управління справами, встановили порушення на 4 тисячі гривень, які вдалося повернути у повному обсязі.