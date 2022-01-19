Госаудитслужба во время проверки использования средств фонда борьбы с коронавирусом выявила нарушения на 30 млрд гривен

Государственная аудиторская служба обнародовала результаты проверки использования средств из Фонда борьбы с коронавирусом за 2020—2021 годы. В ходе аудита выявили нарушения на 30 млрд гривен.

Об этом говорится в отчете Госаудитслужбы.

В общей сложности из фонда, согласно постановлениям Кабмина, выделили 78,4 миллиарда гривен, в течение 2020—2021 годов использовали 67,9 миллиарда гривен (86,6% от общего объема выделенных средств).

Госаудитслужба проверила использование примерно 60 миллиардов гривен и нашла нарушений и проблемных вопросов на 30,1 миллиарда, из них устранили на 155,6 миллиона гривен.

Как отмечается, больше всего нарушений выявили во время аудита фонда государственных программ и мониторинга закупок.

В частности, больше всего нарушений выявили у Госагентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) — на 12,6 млрд гривен, вернуть смогли 5,9 млн гривен.

На втором месте по нарушениям оказалось Минсоцполитики — 7,6 млрд гривен, устранить проблемы не удалось. В Минэкономики выявили нарушений на 5 млрд гривен, 2 млн гривен удалось вернуть.

Министерство здравоохранения оказалось на четвертом месте по количеству неэффективно использованных средств госбюджета — 4,2 млрд гривен, из них 32 млн гривен вернули.

Министерство развития общин и территорий неэффективно израсходовало 506,3 миллиона гривен, нарушения на 66 миллионов гривен удалось устранить; Минкультуры — 141 миллион и 25,3 миллиона гривен соответственно.

Неэффективные расходы Министерства внутренних дел выросли с июня 2021 года, когда Госаудитслужба насчитала 26,5 миллиона гривен, до 41,5 миллиона, из них 12,8 миллиона гривен удалось вернуть.

У Минспорта выявили нарушений на 33,4 млн гривен (11,6 млн гривен вернули), у Фонда госимущества — на 10 миллионов, однако устранить проблемы не удалось, как и в Минюсте, где неэффективно потратили 1,4 млн гривен.

Вообще нарушений не выявили в Министерстве образования и науки Украины, а во время проверки медицинских учреждений, относящихся к сфере управления Государственного управления делами, было установлено нарушение на 4 тысячи гривен, которые удалось вернуть в полном объеме.