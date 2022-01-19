Кабмін створив Держслужбу у справах дітей. Вона займатиметься усиновленням та захистом прав

Кабінет міністрів утворив Державну службу у справах дітей, яка забезпечуватиме формування та реалізацію державної політики у сфері усиновлення та захисту прав дітей.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Постанова Кабміну набирає чинності одночасно із законом, що визначає спеціальний статус, особливі завдання та повноваження Державної служби у справах дітей.

Також Міністерству соціальної політики доручили у двомісячний строк підготувати та подати до Кабміну проєкт Положення про Державну службу у справах дітей, а Фонду державного майна — вирішити питання розміщення Держслужби.