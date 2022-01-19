Кабмин создал Госслужбу по делам детей. Она будет заниматься усыновлением и защитой прав

Кабинет министров создал Государственную службу по делам детей, обеспечивающую формирование и реализацию государственной политики в сфере усыновления и защиты прав детей.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Постановление Кабмина вступает в силу одновременно с законом, устанавливающим специальный статус, особые задачи и полномочия Государственной службы по делам детей.
Также Министерству социальной политики поручили в двухмесячный срок подготовить и представить Кабмину проект положения о Государственной службе по делам детей, а Фонду государственного имущества – решить вопрос размещения Госслужбы.
- Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать механизм выплаты тысячи гривен за вакцинацию для несовершеннолетних. Речь идет об украинцах, которые в возрасте от 12 до 18 лет получили прививку против коронавируса.