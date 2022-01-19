На аукціон Sothebyʼs виставили чорний діамант вагою 555,55 карата. Він прибув з космосу

Аукціонний дім Sothebyʼs у Дубаї представив чорний діамант вагою 555,55 карата, який прибув із космосу — або внаслідок удару метеориту, або з «алмазоносного» астероїду, який зіштовхнувся із Землею.
Про це повідомляє CNN.
Аукціонний дім називає природний огранений чорний діамант такого розміру «надзвичайно рідкісним явищем». За камінь, який назвали "The Enigma", очікують отримати $6,8 мільйона. Торги відбудуться у лютому в Лондоні.
У Sothebyʼs зазначають, що форма діаманта схожа на долоню Хамса — близькосхідний знак захисту, що з арабської перекладається як «пʼять», тобто пʼять пальців долоні. Загалом тема «пʼять» проходить по всьому каменю: крім своїх 555,55 карата він також містить рівно 55 граней.
Фахівець із ювелірних виробів Sothebyʼs назвав діамант «справжнім природним явищем»: «Його продаж є унікальною нагодою придбати одне з найрідкісніших космічних чудес, відомих людству віком у мільярд років».
Чорні алмази, також відомі як алмази Карбонадо, можуть бути датовані від 2,6 до 3,8 мільярда років тому і містять сліди азоту та водню – елементів, знайдених у міжзоряному просторі. Вони також містять осборніт — це мінерал, який присутній у метеоритах.
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