На аукціон Sothebyʼs виставили чорний діамант вагою 555,55 карата. Він прибув з космосу

Аукціонний дім Sothebyʼs у Дубаї представив чорний діамант вагою 555,55 карата, який прибув із космосу — або внаслідок удару метеориту, або з «алмазоносного» астероїду, який зіштовхнувся із Землею.

Про це повідомляє CNN.

Аукціонний дім називає природний огранений чорний діамант такого розміру «надзвичайно рідкісним явищем». За камінь, який назвали "The Enigma", очікують отримати $6,8 мільйона. Торги відбудуться у лютому в Лондоні.

У Sothebyʼs зазначають, що форма діаманта схожа на долоню Хамса — близькосхідний знак захисту, що з арабської перекладається як «пʼять», тобто пʼять пальців долоні. Загалом тема «пʼять» проходить по всьому каменю: крім своїх 555,55 карата він також містить рівно 55 граней.