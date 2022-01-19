На аукцион Sothebyʼs выставили черный бриллиант весом 555,55 карата. Он прибыл из космоса

Аукционный дом Sothebyʼs в Дубае представил черный бриллиант весом 555,55 карата, который прибыл из космоса — либо в результате удара метеорита, либо из «алмазоносного» астероида, который столкнулся с Землей.

Об этом сообщает CNN.

Аукционный дом называет природный ограненный черный бриллиант такого размера «чрезвычайно редким явлением». За камень, который назвали The Enigma, ожидают получить $6,8 миллиона. Торги пройдут в феврале в Лондоне.

В Sothebyʼs отмечают, что форма бриллианта похожа на ладонь Хамса — ближневосточный знак защиты, который переводится с арабского как «пять», то есть пять пальцев ладони. В целом, тема числа 5 проходит по всему камню: кроме своих 555,55 карата он также содержит ровно 55 граней.