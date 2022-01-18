Столиця ОАЕ заборонила в’їзд без бустерної дози вакцини від коронавірусу

До столиці Об’єднаних Арабських Еміратів — Абу-Дабі — через поширення штаму «Омікрон» впускатимуть тільки тих людей, які отримали бустерну дозу вакцини від коронавірусу.

Про це з посиланням на інформацію, розміщену в державному додатку про здоров’я, повідомляють Arab News.

Як зазначається в додатку, люди повинні надати «зелений паспорт», що свідчитиме про наявність у них бустерної дози вакцини.