Столиця ОАЕ заборонила в’їзд без бустерної дози вакцини від коронавірусу

До столиці Об’єднаних Арабських Еміратів — Абу-Дабі — через поширення штаму «Омікрон» впускатимуть тільки тих людей, які отримали бустерну дозу вакцини від коронавірусу.
Про це з посиланням на інформацію, розміщену в державному додатку про здоров’я, повідомляють Arab News.
Як зазначається в додатку, люди повинні надати «зелений паспорт», що свідчитиме про наявність у них бустерної дози вакцини.
Водночас наголошується, що люди, які не отримали ревакцинацію принаймні через шість місяців після другої дози, більше не вважаються повністю вакцинованими.
Окрім цього, для в’їзду в Абу-Дабі потрібно мати негативний результат тесту на коронавірус, зроблений протягом останніх двох тижнів.
Влада Абу-Дабі також вимагає, щоб мешканці показували свій «зелений паспорт» перед входом у громадські місця або урядові будівлі.
Зазначимо, ОАЕ є країною з одним із найвищих показників вакцинації населення у світі. За даними органів охорони здоровʼя, у країні повністю вакциновано понад 90% населення.
- Раніше влада ОАЕ запровадила заборону на виїзд за кордон для невакцинованих від коронавірусу громадян.
- Тим часом у Швеції вирішили скасувати для мандрівників вимогу проходити тестування на коронавірус для в’їзду в країну.