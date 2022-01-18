Столица ОАЭ запретила въезд без бустерной дозы вакцины от коронавируса

В столицу Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби — из-за распространения штамма «Омикрон» будут впускать только тех людей, которые получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.

Об этом со ссылкой на информацию, размещенную в государственном приложении о здоровье, сообщают Arab News.

Как говорится в приложении, люди должны предоставить «зеленый паспорт», что будет свидетельствовать о наличии у них бустерной дозы вакцины.