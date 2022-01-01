ОАЭ запретили невакцинированным гражданам выезжать из страны

Власти Объединенных Арабских Эмиратов с 10 января вводят запрет на выезд за границу для невакцинированных от коронавируса граждан.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Кроме того, полностью привитые от коронавируса граждане смогут уехать за границу только при условии прохождения бустерной вакцинации. Ограничения не распространяются на граждан, освобожденных от прививки по медицинским, или гуманитарным причинам.

В новогоднем обращении глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус заявил об оптимистическом прогнозе окончания пандемии коронавируса в 2022 году при условии, что все страны мира будут бороться с распространением инфекции.

ВОЗ также обнародовала главную цель на текущий год – вакцинация 70% населения Земли до июля 2022 года. По состоянию на 1 января в мире только 49% граждан прошли полный курс иммунизации от COVID-19 (сделано более 9 млрд. прививок).