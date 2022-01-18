На відстані майже 2 млн км від Землі пролетить великий астероїд. Він стане найближчим на майбутні 200 років

На відстані майже 2 млн кілометрів від Землі пролетить астероїд, шириною в кілометр. Він не повинен влучити у планету, але стане найближчим астероїдом на майбутні 200 років.
Про це пише CNN.
Астероїд має номер 7482 і його вперше відкрили у 1994 році. Він має ширину в кілометр і більший за будь-яку будівлю на Землі. У NASA прогнозують, що астероїд не влучить у планету, хоча він і рухається зі швидкістю приблизно 76 тисяч км/год.
Цей космічний об’єкт не можна буде побачити неозброєним оком, але астрономи-аматори навіть з малими телескопами зможуть його помітити.
Астероїд не стане найбільшим об’єктом, який пролітав відносно неподалік Землі. У 2017 році астероїд 3122 пролетів повз Землю. Він був шириною в 3,5—8,5 км і знову повернеться на те саме місце у 2057 році.
- 24 листопада NASA та SpaceX успішно запустили місію апарата DART, який повинен збити астероїд восени 2022 року. Учені вперше в історії перевірять спосіб захисту Землі від астероїдів контрольованим тараном.
- Місія DART вирушила до 160-метрового астероїда Діморф, який входить у подвійну систему Дідім і обертається навколо 780-метрового основного тіла. По суті, Діморф є своєрідним «Місяцем» Дідіма. Восени 2022 року, приблизно 2 жовтня, апарат DART вагою 550 кг повинен протаранити Діморф, який перебуває на відстані 11 мільйонів кілометрів від Землі, і змінити його траєкторію. Таран має відбутися на швидкості приблизно 6,6 км/сек (23 760 км/год).