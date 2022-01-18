На расстоянии около 2 млн км от Земли пролетит большой астероид. Он станет ближайшим на предстоящие 200 лет

На расстоянии почти 2 млн километров от Земли пролетит астероид шириной в километр. Он не должен попасть в планету, но станет ближайшим астероидом на 200 лет.
Об этом пишет CNN.
Астероид имеет номер 7482 и впервые был открыт в 1994 году. Он имеет ширину в километр и больше любого здания на Земле. В NASA прогнозируют, что астероид не попадет в планету, хотя он и двигается со скоростью примерно 76 тысяч км/ч.
Этот космический объект нельзя будет увидеть невооруженным глазом, но астрономы-любители даже с малыми телескопами смогут его заметить.
Астероид не станет самым большим объектом, который пролетал относительно недалеко от Земли. В 2017 году астероид 3122 пролетел мимо Земли. Он был шириной в 3,5—8,5 км и снова вернется на то же место в 2057 году.
- 24 ноября NASA и SpaceX успешно запустили миссию аппарата DART, который должен сбить астероид осенью 2022 года. Ученые впервые в истории проверят способ защиты Земли от астероидов контролируемым тараном.
- Миссия DART отправилась в 160-метровый астероид Диморф, который входит в двойную систему Дидим и вращается вокруг 780-метрового основного тела. По сути, Диморф является своеобразной «Луной» Дидима. Осенью 2022 года, примерно 2 октября, аппарат DART весом 550 кг должен протаранить Диморф, находящийся в 11 миллионах километров от Земли, и изменить его траекторию. Таран должен состояться на скорости около 6,6 км/с (23 760 км/ч).