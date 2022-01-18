На расстоянии около 2 млн км от Земли пролетит большой астероид. Он станет ближайшим на предстоящие 200 лет

На расстоянии почти 2 млн километров от Земли пролетит астероид шириной в километр. Он не должен попасть в планету, но станет ближайшим астероидом на 200 лет.

Об этом пишет CNN.

Астероид имеет номер 7482 и впервые был открыт в 1994 году. Он имеет ширину в километр и больше любого здания на Земле. В NASA прогнозируют, что астероид не попадет в планету, хотя он и двигается со скоростью примерно 76 тысяч км/ч.

Этот космический объект нельзя будет увидеть невооруженным глазом, но астрономы-любители даже с малыми телескопами смогут его заметить.

Астероид не станет самым большим объектом, который пролетал относительно недалеко от Земли. В 2017 году астероид 3122 пролетел мимо Земли. Он был шириной в 3,5—8,5 км и снова вернется на то же место в 2057 году.