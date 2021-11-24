NASA і SpaceX запустили місію DART — космічний корабель летить збивати астероїд

Американське космічне агентство NASA спільно з компанією SpaceX успішно запустили в космос ракету-носій Falcon 9 з апаратом місії Double Asteroid Redirection Test (DART).

Апарат DART почав свій шлях до 160-метрового астероїда Діморфа, який входить у подвійну систему Дідім і обертається навколо 780-метрового основного тіла. По суті Діморф своєрідний «Місяць» Дідіма. Восени 2022 року, приблизно 2 жовтня, апарат DART вагою 550 кг повинен протаранити Діморф і змінити його траєкторію.

В рамках місії вчені вперше в історії перевірять спосіб захисту Землі від астероїдів контрольованим тараном. Діморф не становить небезпеки для Землі, тому NASA і вибрало його за ціль.

Знімки до тарану апарат DART передасть на Землю. Відстежуватимуть зміни траєкторії астероїду за допомогою телескопів, а в 2027 році Діморф дослідить європейська станція Hera, повз яку він пролетить.