Дослідження: Четверта доза вакцини від коронавірусу не захищає від зараження штамом «Омікрон»

Згідно з попереднім дослідженням, проведеним в Ізраїлі, четверте щеплення вакциною проти COVID-19 підвищує рівень антитіл до ще більш високого рівня, ніж третя, але цього недостатньо, аби запобігти зараженню штамом «Омікрон».

Про це пише Reuters.

Медичний центр «Шиба» в Ізраїлі під час випробування зробив другі бустерні щеплення своїм співробітникам і вивчив ефект від вакцини Pfizer у 154 осіб через два тижні та від ревакцинації препаратом Moderna у 120 осіб через один тиждень.

Їх порівнювали з контрольною групою, яка не отримала четвертого щеплення. Вакцини призвели до збільшення кількості антитіл — за словами керівника інфекційного відділення центру Гілі Регев-Йохая, «навіть трохи вищого, ніж після третьої дози, проте, імовірно, недостатнього для штаму «Омікрон».

«Ми знаємо, що рівень антитіл, необхідних для захисту від зараження «Омікроном», імовірно, занадто високий для вакцини, навіть якщо це хороша вакцина», — додав Регев-Йохай.

За даними МОЗ, в Ізраїлі майже 70% населення отримали щонайменше одну дозу вакцини, а трохи менше половини вже вакцинувалися трьома дозами.