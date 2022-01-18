Исследование: Четвертая доза вакцины от коронавируса не защищает от заражения штаммом «Омикрон»

Согласно предварительному исследованию, проведенному в Израиле, четвертая прививка вакциной против COVID-19 повышает уровень антител до еще более высокого уровня, чем третья, но этого недостаточно, чтобы предотвратить заражение штаммом «Омикрон».

Об этом пишет Reuters.

Медицинский центр «Шиба» в Израиле в ходе испытаний сделал вторые бустерные прививки своим сотрудникам и изучил эффект от вакцины Pfizer у 154 человек через две недели и от ревакцинации препаратом Moderna у 120 человек через одну неделю.

Их сравнивали с контрольной группой, которая не получила четвертую прививку. Вакцины привели к увеличению количества антител — по словам руководителя инфекционного отделения центра Гили Регев-Йохая, «даже немного выше, чем после третьей дозы, однако, вероятно, недостаточного для штамма «Омикрон».

«Мы знаем, что уровень антител, необходимых для защиты от заражения «Омикроном», вероятно, слишком высок для вакцины, даже если это хорошая вакцина», — добавил Регев-Йохай.

По данным Минздрава, в Израиле почти 70% населения получили как минимум одну дозу вакцины, а чуть меньше половины уже вакцинировались тремя дозами.