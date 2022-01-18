Державний секретар США Ентоні Блінкен 18 січня приїде в Україну. Названа мета візиту

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Берлін і Київ з 18 по 20 січня.
Про це повідомляється на сайті Держдепу.
19 січня він Блінкен зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським і главою МЗС Дмитром Кулебою. Мета візиту — «зміцнити прихильність Сполучених Штатів до суверенітету та територіальної цілісності України».
Також він зустрінеться зі співробітниками (сімʼями) посольства США, щоб поінформувати їх щодо плану дій на випадок «непередбачених обставин», таких як вторгнення військ Росії.
Вже 20 січня Блінкен вирушить до Берліна, де зустрінеться з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.
Через візит Блінкіна можливі тимчасові обмеження дорожнього руху у центральній частині Києва, а також на деяких вулицях Дарницького і Шевченківського районів.
- 18 січня стало відомо, що директор ЦРУ Білл Бернс 12 січня таємно відвідав Україну та зустрівся із Володимиром Зеленським. На зустрічі вони обговорювали безпекову ситуацію в Україні на тлі російської агресії та можливого вторгення РФ.
- Уже чотири місяці на кордоні з Україною перебуває рекордна кількість російських військових — понад сто тисяч. Західні та українські розвідки й ЗМІ постійно говорять про загрозу вторгнення. 11 січня NYT повідомила, що РФ перекидає до кордону з Україною бойові та транспортні вертольоти.
- Щоб завадити вторгненню, США тиждень вели переговори з російськими дипломатами. У Росії назвали переговори безрезультатними і знову погрожували, у США переговори оцінили оптимістичніше і сказали, що мʼяч на боці Росії, хоча не виключили, що РФ все-таки готує напад на Україну. В Україні поки що офіційно не підбили підсумки переговорів, але президент ініціює зустріч із Байденом і Путіним.