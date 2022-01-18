Державний секретар США Ентоні Блінкен 18 січня приїде в Україну. Названа мета візиту

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Берлін і Київ з 18 по 20 січня.

Про це повідомляється на сайті Держдепу.

19 січня він Блінкен зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським і главою МЗС Дмитром Кулебою. Мета візиту — «зміцнити прихильність Сполучених Штатів до суверенітету та територіальної цілісності України».

Також він зустрінеться зі співробітниками (сімʼями) посольства США, щоб поінформувати їх щодо плану дій на випадок «непередбачених обставин», таких як вторгнення військ Росії.

Вже 20 січня Блінкен вирушить до Берліна, де зустрінеться з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

Через візит Блінкіна можливі тимчасові обмеження дорожнього руху у центральній частині Києва, а також на деяких вулицях Дарницького і Шевченківського районів.