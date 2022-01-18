«Помаранчева» зона карантину розширилася — тепер там чотири області

В Україні станом на 18 січня в «помаранчевій» зоні карантину перебувають чотири області — Івано-Франківська, Рівненська, Сумська та Чернівецька.

Про це свідчать дані МОЗ України.

У Рівненській, Сумській та Чернівецькій областях високі показники добового приросту нових хворих на коронавірус, а в Івано-Франківській області перевищено три критичні показники — коефіцієнти нових випадків, рівня і динаміки госпіталізацій.

Прес-служба Міністерства охорони здоров'я

У «помаранчевій» зоні діють такі самі карантинні правила, як і в «жовтій», але це означає, що область наближається до «червоної» зони — у ній карантинні правила посилюються.