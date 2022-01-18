«Помаранчева» зона карантину розширилася — тепер там чотири області

В Україні станом на 18 січня в «помаранчевій» зоні карантину перебувають чотири області — Івано-Франківська, Рівненська, Сумська та Чернівецька.
Про це свідчать дані МОЗ України.
У Рівненській, Сумській та Чернівецькій областях високі показники добового приросту нових хворих на коронавірус, а в Івано-Франківській області перевищено три критичні показники — коефіцієнти нових випадків, рівня і динаміки госпіталізацій.
У «помаранчевій» зоні діють такі самі карантинні правила, як і в «жовтій», але це означає, що область наближається до «червоної» зони — у ній карантинні правила посилюються.
- Напередодні «помаранчеву» зону залишила Херсонська область. Івано-Франківська і Сумська увійшли до неї одними з перших у цьому році. Всі інші області у «жовтій» зоні карантину.
- Адаптивний карантин в Україні діє до 31 березня 2022 року.