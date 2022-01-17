Зеленський відповів на петицію про скасування військового обліку для жінок. Просить скоротити перелік професій

Президент України Володимир Зеленський закликав міністра оборони Олексія Резнікова скоротити перелік спеціальностей та професій, які зобовʼязують жінок стати на військовий облік. Так глава держави відреагував на відповідну петицію українців, яка набрала понад 37 тисяч підписів.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Президент звернув увагу на те, що тема військового обліку викликала суспільний резонанс через недостатнє розʼяснення питання та надто великий перелік професій і спеціальностей, які підпадають під нововведення.

Також Зеленський доручив переглянути адміністративне покарання за несвоєчасну постановку на військовий облік військовозобов’язаних жінок до завершення процесу остаточного врегулювання згаданої процедури.