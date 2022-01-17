Зеленский ответил на петицию об отмене воинского учета для женщин. Просит сократить список профессий

Президент Украины Владимир Зеленский призвал министра обороны Алексея Резникова сократить перечень специальностей и профессий, обязывающих женщин встать на воинский учет. Так глава государства отреагировал на соответствующую петицию украинцев, которая набрала более 37 тысяч подписей
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Президент обратил внимание на то, что тема воинского учета вызвала общественный резонанс из-за недостаточного разъяснения вопроса и слишком большого перечня профессий и специальностей, подпадающих под нововведения.
Также Зеленский поручил пересмотреть административное наказание за несвоевременную постановку на воинский учет военнообязанных женщин до завершения процесса окончательного урегулирования упомянутой процедуры.
- 17 декабря 2020 года в Украине расширили перечень профессий, который обязывает женщин (от 18 до 60 лет) стать на обязательный воинский учет. Среди профессий, которые попали под обязательный воинский учет, — программисты, врачи, юристы, журналисты, музыканты, социальные работники, бухгалтеры, сотрудники ресторанов, отелей и более 100 других профессий.
- В Минобороны не разъяснили, каким образом будет проходить постановка женщин на учет в военкоматы, но советник заместителя министра обороны Наталья Воронкова заявила, что алгоритм разработают до конца года.