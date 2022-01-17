«Йде війна» та «Будуть бомбити»: у Швеції дітей через TikTok залякують війною з Росією

У шведському сегменті соцмережі TikTok почали поширюватися відео з залякуванням війною з Росією. Діти занепокоєні і вже телефонують на гарячу урядову лінію.

Про це пише Defense One.

У соцмережах дорослі шведи почали розповідати, що їхні діти останнім часом активно запитують про те, що Швеція нібито готується воювати з Росією. Відповідні відео із фразами «Війна насувається», «Росія буде бомбити Швецію» тощо вони побачили в TikTok.

Представниця загальнонаціональної шведської організації BRIS, яка виступає за права дітей та керує гарячою лінією для дітей, Марі Ангсел розповіла, що підлітки вже почали телефонувати на гарячу лінію та розповідати про свої страхи перед Росією та війною.

У Швеції дуже мало дітей читають новини, натомість майже третина користується TikTok і дізнається інформацію звідти. Наразі точно невідомо, хто саме поширює у соцмережі подібні відео.