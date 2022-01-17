Кремль відповів на пропозицію Зеленського організувати тристоронню зустріч з Байденом та Путіним

У Кремлі заявили, що не вважають за необхідне залучати США до обговорення російсько-українських відносин.

Відповідну заяву зробив речник президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

«Навіщо США, щоб обговорювати двосторонні російсько-українські відносини, коли вони зараз повністю індексовані на хід виконання Мінських домовленостей, точніше, на відсутність ходу. Не думаю, що для цього потрібні США. Можливо, Київ має на увазі якісь інші теми, але це нам усім належить дізнатися», — зазначив Пєсков.

За його словами, Росія не знає, що саме українська сторона зібралася обговорювати на такому саміті, мовляв, якщо йдеться про питання Донбасу, то «Кремль не є стороною конфлікту».

«Якщо я правильно памʼятаю, не було жодного уточнення, про що пропонується поговорити у складі трьох. Потрібно зʼясувати, що вони хочуть обговорити з Росією», — заявив речник Путіна.