Кремль ответил на предложение Зеленского организовать трехстороннюю встречу с Байденом и Путиным

В Кремле заявили, что не считают необходимым привлекать США к обсуждению российско-украинских отношений.

Соответствующее заявление сделал спикер президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Зачем США, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения Минских договоренностей, то есть, точнее, на отсутствие хода? Не думаю, что для этого нужны США. Возможно, Киев подразумевает какие-то другие темы, но это нам всем предстоит узнать», — отметил Песков.

По его словам, Россия не знает, что именно украинская сторона собралась обсуждать на таком саммите, мол, если речь идет о вопросе Донбасса, то «Кремль не является стороной конфликта».

«Если я правильно помню, не было ни одного уточнения, о чем предлагается поговорить в составе троих. Следует выяснить, что они хотят обсудить с Россией», — заявил спикер Путина.