Twitter видалила один із акаунтів іранського аятоли Хаменеї за публікацію відео з замахом на Трампа

Соцмережа Twitter видалила акаунт аятоли Ірану Алі Хаменеї за публікацію відео з замахом на 45-го президента США Дональда Трампа. В Ірані погрожують Трампу за ліквідацію генерала Касема Сулеймані.
Про це пише Deutsche Welle.
Соцмережа заблокувала акаунт @KhameneiSite. Саме там опублікували анімований ролик, який зображує замах на вбивство Трампа.
«Дія зазначеного облікового запису призупинена назавжди за порушення нашої політики ухилення від заборон», — зазначили там.
Водночас усі інші акаунти Хаменеї різними мовами продовжують працювати. Це вже не вперше Twitter видаляє один із акаунтів аятоли — у 2021 році було заблоковано акаунт за повідомлення про помсту Трампу.
- Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї опублікував на своєму офіційному сайті анімаційний відеоролик, що зображує вбивство колишнього президента США Дональда Трампа. Відео із назвою «Помста неминуча» опублікували на сайті пізно увечері 12 січня. Воно починається з кадру, на якому Трамп грає в гольф (імовірно, у флоридській резиденції «Мар-а-Лаго»), а дистанційно керований робот рухається повз камери спостереження, які вимкнув хакер. Оператор дрона спрямовує «погляд» на Трампа, а потім відправляє текстове повідомлення англійською: «Вбивця Сулеймані і той, хто віддав наказ, заплатять за це». Поки жертва читає текст, ліквідатор дає команду безпілотнику, натискаючи на «Пуск». Відео закінчується до початку вбивства Трампа.
- 3 січня 2020 року американські сили атакували військову базу поблизу міжнародного аеропорту Багдаду, внаслідок чого був убитий іранський генерал Касем Сулеймані. Президент Дональд Трамп згодом назвав Сулеймані терористом. Іран пообіцяв масштабну відповідь. 8 січня і 12 березня 2020 року три американські бази в Іраку були атаковані — загинули три людини і 10 отримали поранення.