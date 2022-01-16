Twitter удалила один из аккаунтов иранского аятоллы Хаменеи за публикацию видео с покушением на Трампа

Соцсеть Twitter удалила аккаунт аятоллы Ирана Али Хаменеи за публикацию видео с покушением на 45-го президента США Дональда Трампа. В Иране угрожают Трампу за ликвидацию генерала Касема Сулеймани.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Соцсеть заблокировала аккаунт @KhameneiSite. Именно там опубликовали анимированный ролик, изображающий покушение на убийство Трампа.
«Действие указанной учетной записи приостановлено навсегда за нарушение нашей политики уклонения от запретов», — отметили там.
В то же время все остальные аккаунты Хаменеи на разных языках продолжают работать. Это уже не первый раз Twitter удаляет один из аккаунтов аятоллы — в 2021 году был заблокирован аккаунт за сообщение о мести Трампу.
- Верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал на своем официальном сайте анимационный видеоролик, изображающий убийство бывшего президента США Дональда Трампа. Видео под названием «Месть неизбежна» опубликовали на сайте поздно вечером 12 января. Оно начинается с кадра, на котором Трамп играет в гольф (вероятно, во флоридской резиденции «Мар-а-Лаго»), а дистанционно управляемый робот двигается мимо камер наблюдения, которые выключил хакер. Оператор дрона направляет «взгляд» на Трампа, а затем отправляет текстовое сообщение на английском: «Убийца Сулеймани и отдавший приказ заплатят за это». Пока жертва читает текст, ликвидатор дает команду беспилотнику, нажимая на «Пуск». Видео заканчивается до начала убийства Трампа.
- 3 января 2020 года американские силы атаковали военную базу вблизи международного аэропорта Багдада, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Президент Дональд Трамп впоследствии назвал Сулеймани террористом. Иран пообещал масштабный ответ. 8 января и 12 марта 2020 года три американские базы в Ираке были атакованы — погибли три человека и 10 получили ранения.