Верховный лидер Ирана опубликовал «мультик» с планом убийства Дональда Трампа

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал на своем официальном сайте анимационный видеоролик, который изображает убийство бывшего президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет The Independent и называет видео «резким и провокационным жестом на фоне международных переговоров по иранской ядерной программе».

Видео под названием «Месть неизбежна» опубликовали на сайте поздно вечером 12 января. Оно начинается с кадра, на котором Трамп играет в гольф (вероятно, во флоридской резиденции Мар-а-Лаго), а дистанционно управляемый робот движется мимо камер наблюдения, которые выключил хакер. Оператор дрона направляет «взгляд» на Трампа, а затем отправляет текстовое сообщение на английском: «Убийца Сулеймани и тот, кто отдал приказ, заплатят за это». Пока жертва читает текст, «ликвидатор» дает команду беспилотнику, нажимая на «Пуск». Видео заканчивается до начала убийства Трампа.

Анимационный ролик был частью конкурса, который посвятили убийству 3 января 2020 года иранского генерала Касема Сулеймани, которого убили в результате удара американского беспилотника в Багдаде.

Видео повторяет прошлогодний пропагандистский плакат, на котором также изображен Трамп на поле для гольфа, призывающий отомстить за убийство Сулеймани.