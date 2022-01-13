Верховний лідер Ірану опублікував «мультик» із планом убивства Дональда Трампа

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї опублікував на своєму офіційному сайті анімаційний відеоролик, що зображує вбивство колишнього президента США Дональда Трампа.

Про це пише The Independent і називає відео «різким і провокаційним жестом на тлі міжнародних переговорів про іранську ядерну програму».

Відео під назвою «Помства неминуча» опублікували на сайті пізно увечері 12 січня. Воно починається з кадру, на якому Трамп грає в гольф (імовірно, у флоридській резиденції «Мар-а-Лаго»), а дистанційно керований робот рухається повз камери спостереження, які вимкнув хакер. Оператор дрона спрямовує «погляд» на Трампа, а потім відправляє текстове повідомлення англійською: «Вбивця Сулеймані і той, хто віддав наказ, заплатять за це». Поки жертва читає текст, ліквідатор дає команду безпілотнику, натискаючи на «Пуск». Відео закінчується до початку вбивства Трампа.

Анімаційний ролик приурочений вбивству 3 січня 2020 року іранського генерала Касема Сулеймані, якого загинув внаслідок удару американського безпілотника в Багдаді.

Відео повторює торішній пропагандистський плакат, на якому також зображено Трамп на полі для гольфу, який закликає помститися за вбивство Сулеймані.