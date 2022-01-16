У Тихому океані скасували попередження про загрозу цунамі після виверження підводного вулкану біля берегів Тонга. Експерти вважають, що ймовірність високих хвилей стала дуже низькою.
Про це пише BBC.
За даними моніторингової групи, загроза цунамі вже минула. Однак прибережні регіони все одно мають бути обережні у разі появи сильних течій.
Загрозу цунамі оголошували у Японії та США. Попри те, що вона вже минула, експерти досі встановлюють розмір збитків у Королівстві Тонга. Зв’язок з островами досі дуже обмежений.
У Новій Зеландії вже заявили, що планують відправити розвідувальний літак до Тонга, щоб оцінити масштаби пошкоджень. Повідомлень про поранених та загиблих звідти досі не надходило, але в країні через цунамі майже відсутній зв’язок.
- 15 січня у Тихому океані біля острова Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай сталося виверження підводного вулкана, яке спровокувало цунамі. Воно обрушилося на острови Королівства Тонга, а гуркіт від вулкана почули на Фіджі, у Новій Зеландії та Австралії.
- Виверження вулкана тривало лише вісім хвилин, однак його сила була такою, що гуркіт відчувався за 800 кілометрів. За словами очевидців надзвичайного явища, у столиці Нукуалофа, розташованій за 65 кілометрів від вулкана, пройшов дощ із попелу.