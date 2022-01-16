У Тихому океані скасували попередження про загрозу цунамі після виверження підводного вулкану біля берегів Тонга. Експерти вважають, що ймовірність високих хвилей стала дуже низькою.

Про це пише BBC.

За даними моніторингової групи, загроза цунамі вже минула. Однак прибережні регіони все одно мають бути обережні у разі появи сильних течій.

Загрозу цунамі оголошували у Японії та США. Попри те, що вона вже минула, експерти досі встановлюють розмір збитків у Королівстві Тонга. Зв’язок з островами досі дуже обмежений.

У Новій Зеландії вже заявили, що планують відправити розвідувальний літак до Тонга, щоб оцінити масштаби пошкоджень. Повідомлень про поранених та загиблих звідти досі не надходило, але в країні через цунамі майже відсутній зв’язок.