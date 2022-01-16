В Тихом океане отменили предупреждение об угрозе цунами после извержения подводного вулкана у берегов Тонга. Эксперты полагают, что вероятность высоких волн стала очень низкой.

Об этом пишет BBC.

По данным мониторинговой группы, угроза цунами уже прошла. Однако прибрежные регионы все равно должны быть осторожны при появлении сильных течений.

Угрозу цунами объявляли в Японии и США. Несмотря на то, что она уже прошла, эксперты до сих пор устанавливают размер ущерба в Королевстве Тонга. Связь с островами до сих пор очень ограничена.

В Новой Зеландии уже заявили, что планируют отправить разведывательный самолет в Тонга, чтобы оценить масштабы повреждений. Сообщений о раненых и погибших оттуда до сих пор не поступало, но в стране из-за цунами почти нет связи.