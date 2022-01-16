The Times: У лютому Велика Британія спростить правила вʼїзду в країну

Від початку лютого 2022 року до Великої Британії можна буде потрапити без проходження тесту на COVID-19 за умови, що турист пройшов повний курс вакцинації. Крім того, до поняття «повний курс» хочуть включити бустерне щеплення.

Про це повідомляють City A.M та The Times, уточнюючи, що офіційно цю інформацію оголосять 26 січня.

Також, за даними джерел видання, 26 січня прем’єр-міністр Борис Джонсон скасує більшість карантинних обмежень, серед яких віддалена робота та необхідність носити маску в магазинах та в громадському транспорті. The Times називає таку тактику популістською, мовляв Джонсон хоче врятувати свій рейтинг після нещодавніх скандалів.

Допоки нові правила не набули чинності, вакциновані туристи повинні після прибуття у Британію проходити тест. Якщо він виявиться позитивним, то людина має самоізолюватися на 10 днів.